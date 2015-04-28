В американському штаті Меріленд оголосили надзвичайний стан через масові заворушення

На тлі масових заворушень в американському місті Балтимор влада штату Меріленд змушена була у понеділок, 27 квітня, оголосити надзвичайний стан у штаті, повідомляє Українська служба DW із посиланням на Reuters. Губернатор штату Леррі Хоган віддав також наказ про приведення національної гвардії до стану повної готовності, про що у той самий день проінформував його офіс. У самому Балтиморі, окрім цього, було запроваджено комендантську годину.

Заворушення розпочалися після жалобних заходів у місті, пов’язаних із похованням афроамериканського громадянина, який загинув 19 квітня, перебуваючи під вартою в поліції. Причиною смерті заарештованого 12 квітня 25-річного афроамериканця стало пошкодження спинного мозку. Поліції закидають тортури та побиття, які й спричинили ці пошкодження. Перед смертю молодий чоловік перебував у комі, повідомляє агентство dpa. Це був останній випадок імовірного застосування насильства з боку білих поліцейських проти чорношкірих громадян США.

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Внаслідок вуличних сутичок у Балтиморі у понеділок різноманітних поранень зазнали щонайменше 15 охоронців правопорядку. Протестувальники підпалювали будинки, розбивали автомобілі та розтрощили кілька крамниць і пограбували їх. Загалом поліція, за даними Reuters, заарештувала 27 учасників заворушень.

Як відомо, влітку минулого року американський поліцейський застрелив у містечку Фергюсон підлітка-афроамериканця. Тоді цей випадок насильства також спричинив масові протести та гострі суспільні дебати про расизм у лавах поліції США.