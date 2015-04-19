У США сталося нове вбивство з участю поліції

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Associated Press.

Згідно з повідомленням, мати застреленого повідомила в поліцію, що її син забарикадувався в будинку. Співробітники поліції намагалися вести переговори з чоловіком.

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Відзначається, що пізніше він вийшов з будинку з ножем і Біблією і поліцейські вистрілили в нього, так як їм здалося, що він збирається на них напасти.

В даний час з'ясовуються всі обставини події.

Сент-Луїс відомий серією вбивств, скоєних поліцейськими. Одне з останніх сталося в грудні - поліцейський застрелив 18-річного афроамериканця. Поліція заявила, що він діяв в інтересах самооборони після того, як молодий чоловік направив на нього зброю.

У листопаді суд присяжних в Сент-Луїсі виправдав поліцейського у справі про вбивство темношкірого підлітка Майкла Брауна. Після чого по США прокотилася хвиля масових протестів.