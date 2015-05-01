У США слідом за Балтимором і Нью-Йорком акції протесту охопили Філадельфію

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Вдень біля будівлі мерії зібралися кілька сотень людей. До вечора натовп, що збільшувався, перемістився до площі Ріттенхаус. Коли протестувальники спробували вийти на шосе I-95, що проходить через місто, щоб пройти по ньому маршем, поліція відтіснила їх.

Багато учасників акції піднімали руки і скандували «Руки вгору!». Один з них заявив кореспонденту телеканалу: «Ми розлючені на цю систему, в якій живемо все своє життя. Ми хочемо рівності у сфері правосуддя».

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Протестувальники сіли на землю посередині Брод-Стріт, блокуючи рух. Кілька осіб при цьому були арештовані. Пізніше натовп перемістився до будівлі федеральної в'язниці і почав скандувати «Ви не одні!» Ув'язнені в знак солідарності з протестуючими сигналізували засвіченими вогниками.

Як відомо, смерть чорношкірого Фредді Грея, який отримав несумісні з життям травми хребта у поліцейській дільниці і помер 19 квітня в лікарні, викликали хвилю насильства і заворушень в місті Балтимор. На тлі загострення ситуації, влада міста і штату змушена була вдатися до введення надзвичайного стану та комендантської години.