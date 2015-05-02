У центрі Парижа нелегали розбили два наметових містечка (фото)
Близько 500 біженців, в основному з Еритреї, Судану та Ефіопії, розбили два наметових табори з 80 наметів у центрі Парижа.
Їх кількість продовжує зростати, пише ZN.UA з посиланням на The Local.
Зазначається, що перший табір розмістився біля вокзалу Аустерліц на набережній Сени, другий - біля Північного вокзалу.
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Згідно з повідомленням, мігранти розраховують, що їх важче буде депортувати з таких таборів. Разом з тим, багато хто з них планує добиратися Великобританії або Норвегії.
Як повідомляв УНІАН, ЄС домовилися про низку заходів для запобігання загибелі мігрантів у Середземному морі. Мова йде про подвоєння фінансування рятувальних операцій і знищення старих кораблів.
Нагадаємо, напередодні судно з близько 700 мігрантами затонуло в Середземному морі.