У центрі Парижа нелегали розбили два наметових містечка (фото)

Їх кількість продовжує зростати, пише ZN.UA з посиланням на The Local.

Зазначається, що перший табір розмістився біля вокзалу Аустерліц на набережній Сени, другий - біля Північного вокзалу.

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Згідно з повідомленням, мігранти розраховують, що їх важче буде депортувати з таких таборів. Разом з тим, багато хто з них планує добиратися Великобританії або Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, ЄС домовилися про низку заходів для запобігання загибелі мігрантів у Середземному морі. Мова йде про подвоєння фінансування рятувальних операцій і знищення старих кораблів.

Нагадаємо, напередодні судно з близько 700 мігрантами затонуло в Середземному морі.