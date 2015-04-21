Євросоюз подвоїть фінансування для порятунку мігрантів

Зокрема країни ЄС подвоять фінансування програм "Тритон" і "Посейдон", що дозволить рятувати більшу кількість біженців у Середземному морі. Такої домовленості міністри внутрішніх та закордонних справ країн ЄС досягли сьогодні на спеціальній нараді в Люксембурзі, повідомляє DW.DE.

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Як зазначив після зустрічі міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, йдеться про подвоєння коштів та кількості кораблів. На сьогодні, зокрема, фінансування місії "Тритон" складає 3 млн євро, зазначається у повідомленні. Згідно з нею, планується конфісковувати та знищувати старі судна, які торговці використовують для перевезення нелегальних мігрантів.

Також повинні бути визначені заходи для запобігання торгівлі людьми. Крім того, за словами де Томаса де Мезьеєра, будуть покращені механізми розподілу між країнами ЄС біженців, які прибувають до Європи. Зараз такими країнами є переважно Італія та Греція.

У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що в довгостроковій перспективі проблему можна вирішити, лише якщо ліквідувати причини втеч людей із власних країн. Як зазначається, основна кількість біженців - із країн Близького Сходу, які зараз охоплені війною. "Ось чому важливо, щоб ми допомагали стабілізувати ситуацію в Лівії", - наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр.