Голова МЗС Італії вважає, що Україна має надати Донбасу автономію

Україна повинна надати статус автономії Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні в інтерв'ю La Stampa, передає Європейська правда.

"Італія підтримує Київ, і Київ повинен виконати необхідні болючі економічні та конституційні реформи, в тому числі надати автономію Донбасу", - сказав він.

Глава МЗС Італії водночас підкреслив, що Італія на зразок інших країн ЄС "ввела повністю санкції проти РФ", проте це "обійшлося їй великою ціною".

"Наша особливість полягає в тому, що ми вважаємо, що двері до діалогу з РФ не повинні зачинятися", - наголосив Джентілоні.

Читайте такожІталія офіційно підтвердила підтримку санкцій проти Росії

"Без ілюзії щодо можливості повернення до докризових відносин, ми повинні підтримувати відкриті канали з Москвою", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширили коментар одного з чиновників Мінекономрозвитку Італії про те, що Італія не має наміру підтримувати продовження санкцій Європейського союзу, накладених на Росію через агресію в Україні.

Як повідомлялося,, після цієї заяви посольство України оголосило італійським дипломатам демарш.

У відповідь італійські дипломати запевнили українців, що позиція Італії з цього питання полягає в чіткій прив'язці обмежувальних заходів проти РФ до повної імплементації Мінських домовленостей, що було затверджено ЄС 19 березня 2015 року.

За словами українського посла, саме таку позицію італійського уряду міністр Паоло Джентілоні буде готовий підтвердити в Києві.