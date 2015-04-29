Україна оголосила демарш Італії через заяви про швидке зняття санкцій з Росії - ЗМІ

Про це повідомило "Європейській правді" інформоване дипломатичне джерело.

За даними співрозмовника, письмовий демарш за підписом посла було спрямовано у вівторок, в цьому документі він "висловив сумнів щодо компетентності представника міністерства, коментувати прийняття рішень урядом Італії".

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Як відомо Федеріко Айхберг, який очолює дирекцію з міжнародної торговельної політики при Міністерстві економічного розвитку Італії, на конференції щодо торгівлі з Росією оголосив, що уряд заблокує продовжуватиме санкцій проти РФ.

Український дипломат запропонував керівництву МЗС Італії "відреагувати на висловлювання Айхберга, які прямо суперечать офіційній позиції Уряду".

За словами співрозмовника видання, "демарш не залишився без уваги", ближчим часом очікується офіційна реакція уряду.

Як відомо, демарш - це тип дипломатичного звернення з вимогою про негайні дії.