У НАТО закидають Міноборони України занадто повільні реформи

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив спеціальний представник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Джеймс Аппатурай.

«Україні потрібно провести величезну роботу. Збройні сили України потребують глибинних змін. Ми готові допомогти їй у цьому. Для цієї мети призначені трастові фонди. Деякі країни НАТО допомагають Україні на двосторонньому рівні. Українській стороні потрібно провести більше реформ, і це необхідно здійснювати швидше. Поради і підтримка, яку ми даємо, були б значно ефективнішими, якби Міністерство оборони та в армії була більша налаштованість на реформи… У достатній мірі її не спостерігається. Я скажу це прямо», – сказав Аппатурай.

Читайте такожУ НАТО заявили, що РФ використовує "режим тиші" для перегрупування військ і можливого наступуЗа його словами, президент, прем’єр-міністр і міністри в Україні прагнуть реформ і демонструють відповідну політичну волю. «На нижчому рівні українські структури реформуються дуже повільно. І це не проблема окремих людей. Система в цілому є дуже повільною. Я би не сказав, що немає бажання реформ, але їхня швидкість є дуже повільною. Ми закликаємо українські Міноборони, МЗС, МВС провести болючі, але такі необхідні зміни», – заявив представник Альянсу.

На саміті «Україна-ЄС», що днями відбувся в Києві, представники Євросоюзу Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер закликали Україну оперативніше проводити реформи, а не просто розраховувати на допомогу Заходу.