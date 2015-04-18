ЗМІ: Лукашенко відмовився їхати на парад до Путіна 9 травня

"Президент 9 травня в Мінську. У нас 9 травня свій такий парад, як у Москві", - сказав Олександр Лукашенко журналістам у суботу в Мінську, відповідаючи на питання, чи буде він брати участь у параді в білоруській столиці, повідомляють РИА Новости.

Читайте такожБілорусь не збирається воювати, але готова гідно зустріти ворога - ЛукашенкоВін підкреслив, що, "крім головнокомандувача, ніхто не буде приймати парад".

Олександр Лукашенко додав, що 7-8 травня зможе відвідати з білоруською делегацією Москву і "продемонструвати єдність з російським народом та іншими, хто цінує цю перемогу". Він припустив, що може взяти участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого Солдата.

Як повідомляв УНІАН, від участі у параді в Москві відмовилася низка лідерів країн Заходу, а також президент США Барак Обама. Між тим, як заявляв раніше президент Петро Порошенко, його зовсім не запрошували на цей захід.