Ердоган відповів Путіну на заяву щодо "геноциду" вірмен: спочатку поясніть, що ви робите в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок заявив, що Росія має понести відповідальність за свої дії в Україні і Криму, перш ніж називати масове вбивство вірмен турками-османами в 1915 році "геноцидом".

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Не вперше Росія використовувала слово "геноцид" стосовно цього питання. Я особисто засмучений тим, що Путін пішов на такий крок. Те, що відбувається в Україні і Криму - очевидно. Їм варто пояснити ці дії, а потім називати це (вбивство вірмен - ред.) "геноцидом".

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У п'ятницю, 24 квітня, в Єревані на церемонії у пам'ять про жертв геноциду Путін заявив: "Позиція Росії була і залишається послідовною: ми завжди вважали, що масового вбивства людей немає і не може бути ніяких виправдань".

"Росія є учасником та ініціатором цілої низки міжнародно-правових актів, що заклали основу сучасного міжнародного кримінального права, у тому числі Конвенції щодо попередження злочинів геноциду", - сказав російський лідер.

У той же день турецький президент Ердоган у письмовому зверненні заявив, що Туреччина поділяє біль вірменського народу у зв'язку з трагічними подіями 1915 року. "Ми знаємо про сумні події, пережиті вірменською спільнотою в минулому. Щиро розділяємо ваш біль. Хочу, щоб ви знали, що наші серця відкриті всім нащадкам османських вірмен", - йдеться у зверненні.

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24 квітня оголошено європейським Днем пам'яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. У 2015 році дата відзначається вперше - вона встановлена рішенням Європарламенту 15 квітня.

Туреччина заперечує факт геноциду. Згідно офіційної позиції влади, при переміщенні або гонінні вірмен на меті не було їх вбити. У квітні 2015 року геноцид вірмен в Османській імперії визнала Австрія. Після цього Туреччина відкликала свого посла у Відні для консультацій.

На початку XX століття Османська імперія на контрольованих територіях почала депортацію вірмен, яка проводилася в умовах, непридатних для життя, що фактично ведуть до невідворотної загибелі людей. Також почалися гоніння на вірмен, які включали в себе і фізичне знищення. Ці події сягли піку в 1915 році. Загальна кількість загиблих оцінюється в 1,5 млн осіб.