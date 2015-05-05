В Італії туристи пошкодили 315-річну статую при спробі зробити селфі

В Кремоні, що на півночі Італії, двоє туристів пошкодили статую, намагаючись зробити селфі, передає Lenta.ru з посиланням на The Local.

Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 1 травня. Туристи залізли на скульптуру Геркулеса та випадково відламали від неї шматок мармурової корони.

Співробітникам поліції вдалося встановити особи порушників. Інформації про їх національності немає, однак, за даними The Daily Mail, туристи — чоловіки. Експертам належить оцінити збиток і масштаб пошкоджень, завданих скульптурі XVIII століття.

Salgono sulla statua per un selfie Distrutto simbolo Cremona Foto http://t.co/JzyR3GOxslpic.twitter.com/Ehzf2gtpne — Corriere della Sera (@Corriereit) May 2, 2015

Статуя з двох фігур Геркулеса, які тримають щит, є символом Кремони. Скульптура була створена в 1700 році. Спочатку вона перебувала на вершині міських воріт, а в 1962-му її перенесли до споруди XIII століття — портику Loggia dei Militi.

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Це вже не перший випадок, коли туристи завдають шкоди пам'яткам в Італії. У лютому поточного року футбольні фанати з Нідерландів пошкодили в Римі фонтан Баркачча (Fontana della Barcaccia). Збитки оцінили в п'ять мільйонів євро.

У листопаді минулого року 42-річний турист з Росії накреслив букву "К" на стіні римського Колізею. Росіянин отримав чотири місяці в'язниці та штраф в €20 тис.

В 2013 році у Флоренції в музеї Опера ді Санта Марія дель Фіоре американський турист випадково відламав палець від статуї, якій понад 600 років.