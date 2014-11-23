Російського туриста-вандала з Колізею засудили до чотирьох місяців ув'язнення

Росіянин, який накреслив літеру «К» на римському Колізеї, отримав чотири місяці в'язниці і штраф у €20 тис., повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Il Messagero.

Відповідне рішення ухвалив римський суд. Зловмисником виявився 42-річний громадянин Росії Казбек Акаєв.

Читайте такожВандали розписали нецензурними словами будівлю Меджлісу в Сімферополі Раніше повідомлялося, що росіянин був звинувачений у вандалізмі за те, що накреслив на стіни Колізею літеру «К» шириною 17 см і висотою 25 см, завдавши древній будівлі збиток, оцінений як «істотний».