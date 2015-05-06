У Росії нарахували 550 тисяч українських ухильників

Глава ФМС РФ Костянтин Ромодановський заявив, що в Росії від призову переховуються понад півмільйона громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це Ромодановський заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Загалом з України у нас зараз перебувають 2 мільйони 500 тисяч осіб. Причому 550 тисяч людей – це громадяни України, які, мабуть, переховуються на території Росії від участі у бойових діях на території України. 970 тисяч – це громадяни, які прибули до нас в екстреному масовому порядку з територій південного сходу. З них понад 500 тисяч мають дозвіл на тимчасове проживання і тимчасовий притулок, що дає їм змогу працювати на території Російської Федерації, ми не вимагаємо дозвільних документів", - сказав Ромодановський.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 28 січня цього року Федеральна міграційна служба РФ заявила про готовність «безперешкодно продовжувати» громадянам України термін перебування на території РФ «на період внутрішньоукраїнської кризи».

26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.

«До речі, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час», - сказав Путін. За його словами, згідно з нормами закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ понад 30 діб (згідно з двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб – УНІАН), вони повертаються - їх цап і туди посилають".

Довідка УНІАН. Згідно з даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня, загальна кількість людей, які залишили свої будинки в результаті конфлікту на сході України, перевищила 2 мільйони.

Більше половини з них, як випливає з даних ООН, нині перебувають в інших регіонах України. Майже 660 тисяч осіб офіційно зареєструвалися в Росії, ще 81 тисяча - в Білорусі.