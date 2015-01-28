Росія намагається зірвати мобілізацію: українцям, у тому числі призовникам, дозволили подовжене перебування
Росія вирішила продовжувати строк перебування на термін більше 90 діб.
Федеральна міграційна служба РФ заявила про готовність «безперешкодно продовжувати» громадянам України термін перебування на території РФ «на період внутрішньоукраїнської кризи».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.
«Для продовження терміну тимчасового перебування громадянину України необхідно звернутися в територіальний підрозділ ФМС Росії за місцем його знаходження з паспортом та міграційною картою. Підрозділам ФМС Росії дано вказівку безперешкодно продовжувати громадянам України терміни перебування на період внутрішньоукраїнської кризи. Продовження здійснюється шляхом проставляння відповідних позначок у міграційній карті», - йдеться в повідомленні.
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При цьому наголошується, що відповідно до положень статті 5 федерального закону від 25 липня 2002 року «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», термін тимчасового перебування в Російській Федерації громадянина України не може перевищувати 90 діб сумарно протягом кожного періоду у 180 діб.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.
«До речі, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час. Але у нас там проблема - відповідно до норм закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ більш як 30 діб (згідно з двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб - УНІАН), вони повертаються - їх цап і туди посилають", - переконаний Путін.
«Тому ми, напевно, тут змінимо дещо. В рамках закону можемо збільшити термін перебування певних категорій осіб, насамперед призовного віку», - сказав він.
Мобілізація в 2015 році проходитиме в три етапи і триватиме з січня до серпня. Перший етап розпочався 20 січня і триватиме 90 днів, другий почнеться орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів, а третій етап - у червні і також триватиме 60 днів.
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Впродовж цього року до лав ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.
26 січня прес-секретар Міноборони України Вікторія Кушнір заявила, що проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації в Україні.