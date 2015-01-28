Росія намагається зірвати мобілізацію: українцям, у тому числі призовникам, дозволили подовжене перебування

Федеральна міграційна служба РФ заявила про готовність «безперешкодно продовжувати» громадянам України термін перебування на території РФ «на період внутрішньоукраїнської кризи».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Для продовження терміну тимчасового перебування громадянину України необхідно звернутися в територіальний підрозділ ФМС Росії за місцем його знаходження з паспортом та міграційною картою. Підрозділам ФМС Росії дано вказівку безперешкодно продовжувати громадянам України терміни перебування на період внутрішньоукраїнської кризи. Продовження здійснюється шляхом проставляння відповідних позначок у міграційній карті», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що відповідно до положень статті 5 федерального закону від 25 липня 2002 року «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», термін тимчасового перебування в Російській Федерації громадянина України не може перевищувати 90 діб сумарно протягом кожного періоду у 180 діб.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.

«До речі, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час. Але у нас там проблема - відповідно до норм закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ більш як 30 діб (згідно з двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб - УНІАН), вони повертаються - їх цап і туди посилають", - переконаний Путін.

«Тому ми, напевно, тут змінимо дещо. В рамках закону можемо збільшити термін перебування певних категорій осіб, насамперед призовного віку», - сказав він.

Мобілізація в 2015 році проходитиме в три етапи і триватиме з січня до серпня. Перший етап розпочався 20 січня і триватиме 90 днів, другий почнеться орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів, а третій етап - у червні і також триватиме 60 днів.

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Впродовж цього року до лав ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

26 січня прес-секретар Міноборони України Вікторія Кушнір заявила, що проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації в Україні.