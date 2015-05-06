Президент Куби вже прибув на парад до Путіна

Рауль Кастро став першим іноземним лідером, що прибув до Росії напередодні урочистостей, повідомляє радіо "Свобода". Він прилетів до Москви пізно ввечері 5 травня і сьогодні мав зустрітися з головою російського уряду Дмитром Медведєвим.

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Підкреслимо, що через військову агресію Росії в Україні більшість президентів і прем'єр-міністрів провідних держав відмовилися їхати до Москви 9 травня, не бажаючи святкувати закінчення Другої світової війни в суспільстві Володимира Путіна.

Запрошення для участі в урочистостях у Москві надіслали 68 главам держав і міжнародних організацій і лише близько 20 із них підтвердили намір приїхати. Серед них – голова КНР – Сі Цзіньпін, президент Куби Рауль Кастро, а також генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.