У МЗС України назвали візит генсека ООН в Москву "смутком і печаллю"

Про це сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів. "Цей візит безпосередньо вплине на сприйняття ООН, на довіру до неї не тільки в Україні, але і в світі", - сказав дипломат.

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Дмитро Кулеба зазначив, що такий візит - це "смуток і печаль сучасної міжнародної системи безпеки". Він нагадав, що мета ООН - берегти мир, а один з головних принципів ООН - це незастосування збройних сил. "Звичайно, якщо генсек ООН їде в державу, яка порушила мир, застосувала збройні сили і вчинила агресію проти іншої держави, це викликає у нас питання", - сказав він.

"Ми розуміємо, що 9 травня це спільне свято і для нас, і для росіян, і для всіх, хто боровся з фашизмом, і для ООН, яка народилася завдяки цій перемозі, але дуже важливо за спробою вшанувати пам'ять історичних подій не втратити зв'язок з реальністю і зберегти обличчя організації зараз", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Він висловив надію, що Пан Гі Мун скористається нагодою цього візиту, "щоб особисто сказати Путіну: будь ласка, зупиніть російську агресію в Україні і припиніть порушувати фундаментальні принципи і цілі ООН".

Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України відстежує, хто саме з лідерів країн світу приїде до Москви 9 травня.