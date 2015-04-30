Кім Чен Ин не приїде на парад 9 травня до Москви

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише Эхо Москвы.

За словами Дмитра Пєскова, участь у святкуванні візьмуть близько 30-ти держав. Серед європейських перших осіб в цьому списку присутні глави Чехії, Словаччини, Сербії, Кіпру, Німеччини, Боснії і Герцеговини. При цьому лідери Німеччини, Чехії та Словаччини не будуть присутніми на параді.

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