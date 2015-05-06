Держдеп США: Грузія просунулася в інтеграції з ЄС і НАТО

Про це йдеться в повідомленні держдепартаменту США за підсумками засідання у Вашингтоні комісії зі стратегічного партнерства між двома країнами, передають РИА Новости.

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"США привітали Грузію з успіхами в реалізації цілей євроатлантичної інтеграції", - йдеться в повідомленні держдепартаменту. Також США висловили готовність допомагати Грузії у виконанні угоди про асоціацію з ЄС.

Комісія США-Грузія обговорювала двостороннє співробітництво в економіці, енергобезпеку і диверсифікацію енергопостачань, під якою США мають на увазі скорочення поставок в регіон з Росії, а також інфраструктуру, інновації та підприємництво.

США заявили, що Грузія може стати регіональним центром бізнесу і служити мостом між європейськими та азіатськими ринками.

Країни продовжать консультації 29 червня у Вашингтоні в рамках комісії високого рівня з торгівлі та інвестицій.