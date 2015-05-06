США привезли до Грузії військову техніку для проведення навчань

У Грузію із США прибула військова техніка для участі у спільних військових навчаннях, які розпочнуться наступного тижня, - пише Грузія Online

Заплановані на 11-15 травня навчання «Партнерство високого рівня» мають мету наблизити навички грузинської роти до стандартів Сил швидкого реагування НАТО. Також навчання повинні підвищити готовність грузинських військових до участі у майбутніх операціях та навчаннях НАТО.

Участь у навчаннях візьмуть у загальній кількості 600 військовослужбовців.

В ході навчань, які охоплюють як польові заняття, так і вогневу підготовку, грузинські сили будуть діяти поряд з військовими США на машинах типу ТМП2; разом із грузинськими силами десантні операції буде проводити 173-я десантна бригада США.

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БМП «Бредлі» та інша військова техніка, призначена для навчань, була спрямована з болгарського порту Варна і прибула в Батумський порт, звідки вона по залізниці буде перевезена на Базу у Вазіані.

Наголошується, що це перший випадок, коли американська армія перевезла військову техніку, необхідну для механізованої роти, на інший бік Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що НАТО і Грузія запланували спільні навчання влітку цього року.