Грузія, Молдова та Україна разом підготуються до ризького саміту - держміністр Бакрадзе
Високопоставлені представники Грузії, Молдови та України наступного тижня обговорять питання, пов'язані з підготовкою до ризького саміту "Східного партнерства", сказав держміністр Грузії з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури Давид Бакрадзе в п'ятницю, 6 березня.
Про це повідомляє агентство Новини-Грузія.
Сьогодні Бакрадзе зустрівся з міністром Кабміну України Ганною Онищенко. Сторони обговорили процес імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом, увагу було приділено очікуванням країн від саміту "Східного партнерства", який пройде 21-22 травня в Ризі. У Тбілісі сподіваються, що на саміті буде ухвалено рішення про безвізовий режим Грузії з Євросоюзом.
Читайте такожУкраїна і Грузія будуть координувати політику в сфері євроінтеграції
"Наступного тижня планується тристороння зустріч між Молдовою, Україною і Грузією на рівні заступників міністрів з тим, щоб розробити єдиний підхід, як у процесі перегляду Європейської політики сусідства, так і з точки зору нашої готовності до ризького саміту. У нас єдині зовнішньополітичні устремління і, на жаль, схожі зовнішньополітичні виклики. Наші зусилля повинні бути сильними в цьому напрямку", - заявив Бакрадзе.
Онищенко та Бакрадзе також підтвердили підтримку щодо суверенітету і територіальної цілісності Грузії і України, відзначивши необхідність вирішення конфліктів у регіоні мирним шляхом.