Грузія, Молдова та Україна разом підготуються до ризького саміту - держміністр Бакрадзе

Про це повідомляє агентство Новини-Грузія.

Сьогодні Бакрадзе зустрівся з міністром Кабміну України Ганною Онищенко. Сторони обговорили процес імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом, увагу було приділено очікуванням країн від саміту "Східного партнерства", який пройде 21-22 травня в Ризі. У Тбілісі сподіваються, що на саміті буде ухвалено рішення про безвізовий режим Грузії з Євросоюзом.

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"Наступного тижня планується тристороння зустріч між Молдовою, Україною і Грузією на рівні заступників міністрів з тим, щоб розробити єдиний підхід, як у процесі перегляду Європейської політики сусідства, так і з точки зору нашої готовності до ризького саміту. У нас єдині зовнішньополітичні устремління і, на жаль, схожі зовнішньополітичні виклики. Наші зусилля повинні бути сильними в цьому напрямку", - заявив Бакрадзе.

Онищенко та Бакрадзе також підтвердили підтримку щодо суверенітету і територіальної цілісності Грузії і України, відзначивши необхідність вирішення конфліктів у регіоні мирним шляхом.