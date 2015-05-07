Саудівська Аравія запропонувала тимчасове перемир'я в Ємені

Про це заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр після зустрічі з очільником Держдепартаменту США Джоном Керрі, повідомляє DW.DE.

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Згідно з повідомленням, зустріч відбулася в столиці Саудівської Аравії Ріяді. Джон Керрі своєю чергою, закликав бойовиків пристати на пропозицію саудитів. Він також похвалив саудівського короля Салмана за пошуки мирного вирішення у війні в Ємені та за запрошення усіх "відповідних сторін" на майбутню мирну конференцію у Саудівській Аравії. Очільник американського зовнішньополітичного відомства, крім цього, зазначив, що припинення вогню означатиме "жодних бомбардувань, жодних обстрілів" та жодних переміщень військ.

Саудівська Аравія також має намір виділити $274 млн на гуманітарну допомогу для мирного населення в сусідній державі. Про це сказав міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр.

Сьогодні місія Ємену при ООН попросила організацію ввести в країну сухопутні війська.

За даними ООН, з початку бомбардувань загинули 646 мирних жителів. Крім того, 300 тис. цивільних осіб змушені були залишити свої домівки.

Нагадаємо, ВПС Коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії розпочали наприкінці березня завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях бойовиків-хуситів, які захопили більшу частину Ємену та змусили чинного президента залишити країну.