Держсекретар США у привітанні з Днем Європи згадав і Україну

Його привітання опубліковано на сайті Держдепартаменту США, передає "Українська правда". "Від імені президента Барака Обами і народу Сполучених Штатів я вітаю Євросоюз в момент, коли ви святкуєте День Європи", - йдеться в повідомленні.

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"Понад 60 років тому кілька країн понівечених війною почали рухатись по новому шляху, який об'єднав континент. Ви зробили це не за допомогою зброї, а вільним рухом торгівлі, ідей і людей" - зазначив Джон Керрі.

Він додав, що сьогодні завдяки Євросоюзу, США як ніколи наблизилися до єдиної, вільної та мирної Європи.

Держсекретар також заявив, що США пишаються співпрацею з Європою.

"Разом ми твердо підтримуємо народ України, який стоїть перед обличчям російської агресії. Ми поділяємо бачення України, захищеної в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і існуючої у мирі з усіма своїми сусідами", - підкреслив держсекретар.

Також він зазначив, що США високо цінують боротьбу Європи з ІДІЛ і захоплені її роботою з порятунку людей в Середземному морі.

"З цієї радісної нагоди я вітаю Європейський союз з його успіхами і бажаю вам миру і процвітання в майбутньому році", - резюмував Джон Керрі.