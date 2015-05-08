Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті та примирення

Ця дата встановлена указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

Символом пам’яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.

Верховна Рада сьогодні о 12.00 збереться на урочисте засідання, щоб вшанувати загиблих у Другій світовій війні. В засіданні візьме участь президент України Петро Порошенко.

Читайте такожУ мережі з'явилися зворушливі соціальні відеоролики до Дня Перемоги

Також заходи до Дня пам'яті та примирення пройдуть у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни.

О 23.01 відбудеться акція “Перша хвилина миру”, під час якої планується, зокрема, запалення чаші “Вогонь Слави” і запуск у небо кульок миру, кількість яких дорівнюватиме кількості днів Другої світової війни.