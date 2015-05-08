Порошенко у Гданську вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні (фоторепортаж)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

У церемонії, що відбулася сьогодні вночі, також взяли участь президент Польщі Броніслав Коморовський, глави іноземних делегацій, в тому числі генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та президент Європейської ради Дональд Туск, президенти Литви, Естонії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Румунії, Хорватії.

Програма церемонії включала звукові та світові інсталяції, а також демонстрацію фільму про Другу світову війну. Пролунали 20 артилерійських залпів. Почесна варта поклала вінок до пам’ятника. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.

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Під час виступу Коморовський, зокрема, сказав: «70 років тому вся Європа відзначала закінчення війни. Однак не для всіх закінчення війни стало початком ери свободи. Нова війна стала реальним шоком для всіх». Президент Польщі зазначив, що місце України – серед інших країн «Східного партнерства». «Якщо вони цього бажають, якщо вони готові це зробити в нашому спільному європейському домі», – додав він.

Як повідомлялося, Вестерплятте (Westerplatte) – півострів біля гирла Мертвої Вісли, яка впадає в Гданську затоку Балтійського моря (територіально знаходиться у межах Гданська). Після поразки Німеччини у Першій світовій війні, за умовами Версальського договору, місто Гданськ, яке німці вважали своїм і називали Данциг, було оголошено вільним. Воно перебувало під юрисдикцією Ліги націй, а його територія входила до митного простору Польщі.

25 серпня 1939 року до Гданської бухти прибув лінкор ВМС Німеччини «Шлезвіг–Гольштейн» із ротою морської піхоти чисельністю 500 осіб. 1 вересня 1939 року о 04:45 лінкор почав обстріл Вестерплятте. Офіційно вважається, що з цих пострілів розпочалася Друга світова війна.

7 днів польські військові героїчно обороняли Вестерплятте, однак вранці 7 вересня було оголошено про капітуляцію.

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На Меморіальному комплексі на Вестерплятте щорічно 1 вересня відбуваються офіційні заходи. У музеї представлено документи, макети укріплень і німецького лінкора, відтворено пост чергового. Неподалік знаходиться кладовище, де поховано загиблих захисників фортеці, а поруч танк Т-34 з Першої польської бригади імені Героїв Вестерплятте, який брав участь у визволенні Гданська у 1945 році.