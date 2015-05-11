Верховний суд Швеції відмовився скасувати арешт Ассанжа

Про це повідомляє Рейтер.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Швеції готовий розглянути апеляційну скаргу від Ассанжа про скасування виданого щодо нього ордера на арешт.

Ассанж, який підозрюється в Швеції в згвалтуванні і сексуальних домаганнях, дав згоду на те, щоб шведські слідчі допитали його в Лондоні. Про те, що прокуратура Швеції має намір допитати Ассанжа, стало відомо в середині березня.

Ассанж з 2012 року переховується в посольстві Еквадору в Лондоні - тоді він звернувся до еквадорської влади з проханням про політичний притулок через побоювання його екстрадиції шведською владою до США.

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Як повідомляв УНІАН, сайт WikiLeaks під керівництвом Ассанжа набув скандальної популярності після публікації секретних донесень Пентагону, Державного департаменту та інших державних установ США.

Ассанж не раз заявляв, що екстрадиція до Швеції - це лише привід для подальшої депортації до США і що американці збираються судити його за заподіяння шкоди національній безпеці країни. Уряд Еквадору надав Ассанжу політичний притулок, однак він не може ним скористатися, бо буде заарештований поліцією відразу ж після того, як залишить будівлю посольства і вийде на вулицю.