Reuters: тисячі непальців тікають з Катманду через афтершоки
11:18, 27 квітня 2015Політика
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Тисячі непальців почали залишати столицю країни Катманду в понеділок, налякані сильними афтершоками (повторні поштовхи після землетрусу - ред.) після руйнівного землетрусу, які не припиняються вже два дні, та браком їжі та води.
REUTERS
Дороги, що ведуть з мільйонного міста, ущерть сповнені людьми, які намагаються спіймати автобус або попутне авто, повідомляє Reuters.
Величезні черги з охочих залишити Катманду сформувалися в місцевому аеропорті.
Читайте такожНа Евересті загинув топ-менеджер Google і ще двоє американців - ДерждепартаментБагато місцевих мешканців сплять на вулиці після землетрусу або через те, що їхні оселі зруйновано, або через страх афтершоків.
За останніми даними, кількість загиблих через землетрус у Непалі, Індії, Китаї та Бангладеш перевищила 3300 осіб. На зв'язок досі не виходять 83 громадянини України, які перебували в Непалі.
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