Reuters: тисячі непальців тікають з Катманду через афтершоки

Дороги, що ведуть з мільйонного міста, ущерть сповнені людьми, які намагаються спіймати автобус або попутне авто, повідомляє Reuters.

Величезні черги з охочих залишити Катманду сформувалися в місцевому аеропорті.

Читайте такожНа Евересті загинув топ-менеджер Google і ще двоє американців - ДерждепартаментБагато місцевих мешканців сплять на вулиці після землетрусу або через те, що їхні оселі зруйновано, або через страх афтершоків.

За останніми даними, кількість загиблих через землетрус у Непалі, Індії, Китаї та Бангладеш перевищила 3300 осіб. На зв'язок досі не виходять 83 громадянини України, які перебували в Непалі.