Саудівська Аравія завдала авіаударів по Ємену за кілька годин до перемир'я

Зокрема, були нанесені 3 повітряних удари на півночі столиці країни Сани, кажуть жителі, передає ZN.UA з посиланням на Reuters. Також Саудівська Аравія, за словами свідків, бомбила південний порт Адена.

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Як передбачалося, перемир'я повинно було бути оголошено на 5 днів. Припинення вогню має відбутися о 23.00 за місцевим часом. Перемир'я планувалася для того, щоб можна було провести продовольство і медикаменти в Ємен, який зіткнувся з гуманітарною катастрофою.