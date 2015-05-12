Саудівська Аравія завдала авіаударів по Ємену за кілька годин до перемир'я
15:04, 12 травня 2015Світ
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Авіаудари були нанесені по Ємену перед тим, як повинно було наступити п'ятиденне перемир'я.
REUTERS
Зокрема, були нанесені 3 повітряних удари на півночі столиці країни Сани, кажуть жителі, передає ZN.UA з посиланням на Reuters. Також Саудівська Аравія, за словами свідків, бомбила південний порт Адена.
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Як передбачалося, перемир'я повинно було бути оголошено на 5 днів. Припинення вогню має відбутися о 23.00 за місцевим часом. Перемир'я планувалася для того, щоб можна було провести продовольство і медикаменти в Ємен, який зіткнувся з гуманітарною катастрофою.
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