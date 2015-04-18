Саудівська Аравія поставить в Ємен гуманітарну допомогу

Про термінову необхідність допомоги ООН заявила минулого тижня, передає Бі-бі-сі. Офіційне саудівське інформаційне агентство передає, що країна передасть $274 млн в якості допомоги єменцям, що постраждали від конфлікту.

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За даними ООН, в ході протистояння загинули більше 700 осіб, понад 150 тис. стали біженцями.