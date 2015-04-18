Саудівська Аравія поставить в Ємен гуманітарну допомогу
17:44, 18 квітня 2015Світ
0 0
Саудівська Аравія, авіація якої завдає ударів по позиціях повстанців у Ємені, пообіцяла ООН надати гуманітарну допомогу цій країні.
REUTERS
Про термінову необхідність допомоги ООН заявила минулого тижня, передає Бі-бі-сі. Офіційне саудівське інформаційне агентство передає, що країна передасть $274 млн в якості допомоги єменцям, що постраждали від конфлікту.
Читайте такожІран закликав ООН зупинити повітряні удари коаліції по бойовиків у ЄменіКампанія проти повстанців, які підтримують колишнього президента Алі Абдуллу Салеха, почалася 3 тижні тому.
За даними ООН, в ході протистояння загинули більше 700 осіб, понад 150 тис. стали біженцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter