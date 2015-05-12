Кваснєвський закликав переобрати президентом Польщі Коморовського, зокрема через кризу в Україні

12:43, 12 травня 2015
Політика
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Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський закликав співвітчизників переобрати на посаді глави держави чинного президента Броніслава Коморовського, у тому числі через ситуацію в Україні.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Кваснєвський сказав сьогодні на спільній конференції з Коморовським.

"Ці вибори показують, що у Польщі ми маємо дилему, чи важливішими є досвід та передбачуваність, чи хочемо зміни та пов'язаного з ними ризику", - сказав Кваснєвський, котрий очолював Польщу в 1995-2005 роках.

Кваснєвський згадав про ситуацію в Україні, відзначивши, що Кремль, як і раніше, буде намагатися зробити все для того, аби довести Українську державу до банкрутства.

"Ця криза триватиме роками. Говорю я це для того, аби ще раз підкреслити, наскільки важливими є досвід та контакти, які Броніслав Коморовський здобував та розвивав", - зазначив він.

Політик відзначив, що він вибирає досвід та буде голосувати за Коморовського і заохочує всіх інших зробити так само.

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У свою чергу президент Польщі подякував Кваснєвському за підтримку.

"Підтримка Олександра Кваснєвського для мене є такою важливою не лише для того, що у нас вибори, але також це важлива підтримка, бо є думкою досвідченої людини, котра розуміє, що таке бути президентом та яка роль президента у Польщі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, обраний президентом Польщі улітку 2010 року Коморовський у першому турі виборів нового глави держави минулої неділі несподівано набрав на 1% менше голосів, ніж його головний конкурент та представник найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Анджей Дуда.

Другий тур голосування відбудеться 24 травня.

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