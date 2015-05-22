Обама має намір відвідати Кубу до закінчення президентського терміну

Про це в четвер, 21 травня, повідомив представник Білого дому Джош Ернест в ході брифінгу, на якому вперше за багато років були присутні кубинські журналісти, пише Лента.ру з посиланням на ABC News.

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«Президент США сподівається, що незабаром зможе відвідати Кубу і, зокрема, столицю країни — Гавану», — заявив Ернест. При цьому він підтвердив, що Обама як і раніше дотримується ідеї розширення контактів між двома країнами. Зокрема, це стосується відкриття посольств в США та на Кубі.

За словами представника Білого дому, Вашингтон виступає за вільне пересування своїх дипломатичних співробітників по території острова, а також за спілкування з кубинцями, які проживають за межами Гавани. Дане питання поки ще є каменем спотикання в нормалізації відносин, зазначив Ернест, додавши, що викликає занепокоєність США і неповага кубинського уряду до основних прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Обама на Саміті Америк виступив за скасування санкцій проти Куби.