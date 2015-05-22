Букмекери назвали претендентів на перемогу в Євробаченні-2015

Після другого півфіналу букмекери оголосили фаворитів конкурсу. Відразу дві авторитетні світові букмекерські контори Bwin і William Hill прогнозують перемогу учаснику від Швеції Монсу Зелмерлеву, друге місце віддають групі Il Volo з Італії, а третє - Гаю Себастьяну з Австралії, повідомляє Росбалт. Також у фаворитах виконавці з Росії та Естонії. Значно відстає від них Сербія, але не включити в список фаворитів "бомбу Євробачення", як її вже встигли назвати глядачі, було б несправедливо, пише Lenta.ru.

Читайте такожОрганізатори Євробачення вразили яскравим світловим шоу

І так, фаворитом №1 букмекери назвали 28-річного поп-співака зі Швеції Монса Зелмерлева, який підкорив глядачів Євробачення композицією Heroes. Він випустив 6 альбомів та кілька синглів. Вперше на сцені співак з'явився в 19 років. Брав участь у кількох талант-шоу, а в цьому році переміг в конкурсі Melodifestivalen, завдяки чому представляє Швецію на Євробаченні-2015.

Далі йде Італія. Місяць тому італійське оперне поп-тріо Il Volo ("Політ"), займало у букмекерів перше місце, але чим ближче до фіналу, тим частіше змінюються позиції лідерів у букмекерів. Тенори П'єро Бароне і Іньяціо Боскетто і баритон Джанлука Джинобле разом виступають з 2009 року. На конкурсі вони співають про велику любов, Grande Amore. Представникам Італії по 20 років, вони завоювали якщо не любов, то пильну увагу глядачів по всьому світу, і тепер сміливо можуть претендувати на перемогу в головному європейському пісенному конкурсі.

Австралію, яка вперше приймає участь в Євробаченні на правах повноцінного учасника, представляє Гай Себастіан. У 2014 році австралійців запросили як гостей на другий півфінал. Він виступає з запальною піснею Tonight Again. 33-річний співак і композитор випустив 8 студійних альбомів, а його сингли не раз очолювали музичні чарти Австралії. Популярний він і в Новій Зеландії.

Зазначимо, що в разі перемоги Австралії, їй доведеться знайти собі партнера в Європі, який стане організатором конкурсу 2016 року. Про це ведуться переговори з Німеччиною.

Також пророкують перемогу в конкурсі букмекери і Естонії. Історія учасників естонської дуету гідна кінофільму. Еліна Борн була в школі на уроках, коли отримала Facebook-повідомлення від одного з найвідоміших в Естонії продюсерів, авторів і виконавців Стіга Рясти, який займався тоді естонської версією телепроекту "Поп-ідол". Він запропонував їй співпрацю, знайшовши на YouTube відео з її виступом. "Якщо чесно, я розревілася. Мені знадобилося кілька днів, щоб зібрати всю свою мужність і відповісти йому", - згадує Еліна Борн. Тепер цей дует на найпрестижнішому пісенному конкурсі виконує композицію Goodbye To Yesterday, автором якої і є Стіг Ряста.

Виконавиця з Росії Поліна Гагаріна також увійшла в число фаворитів з піснею A Million Voices, написаної інтернаціональною командою авторів. У пісні йдеться про те, що всі люди рівні, всі хочуть миру, любові і вірять у мрії. Поліна Гагаріна отримала популярність в Росії після перемоги в телевізійному проекті "Фабрика зірок-2" в 2003 році. За свою кар'єру вона випустила 2 студійних альбоми.

Слід зазначити, що нікого не залишила байдужим співачка з Сербії Бояна Стаменов. Дівчина з пишними формами і сильним голосом викликала безліч захоплених постів в соцмережах, а перший коментар виголосили самі ведучі конкурсу: "Сербія відправила бомбу на Євробачення". До речі, вперше Сербія виконує пісню не сербською. В оригіналі композиція називається Ceo svet je moj (Весь світ - мій), а англійською - Beauty Never Lies. Текст написав Чарлі Мейсон - співавтор минулорічної пісні-переможниці Rise Like A Phoenix.