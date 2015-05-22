Стало відомо, хто побореться за перемогу в Євробаченні-2015

Загалом репетицій влаштували три, щоб прямий ефір концерту відбувся без технічних ускладнень, пише ТСН.

Сьогодні виступали виконавці з Азербайджану, Кіпру, Чехії, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Мальти, Чорногорії, Норвегії, Польщі, Португалії, Сан-Марино, Словенії, Швеції та Швейцарії.

Після голосування у фінал потрапили Польща, Словенія, Швеція, Норвегія, Чорногорія, Кіпр, Азербайджан, Латвія, Ізраїль. Фінал відбудеться 23-го травня, поза конкурсом потрапляють Австрія, переможець конкурсу минулого року, а також Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія як "засновники" дійства.

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На думку букмекерів, у цьому році переможцем Євробачення повинен стати представник Швеції Монсу Зелмерлев з піснею Heroes.

За підсумками голосування з першого півфіналу у фінал пройшли Вірменія, Албанія, Румунія, Росія, Угорщина, Греція, Естонія, Грузія, Сербія та Бельгія.