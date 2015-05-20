Оголошено результати першого півфіналу Євробачення 2015

За підсумками голосування глядачів, у фінал пройшли Вірменія, Албанія, Румунія, Росія, Угорщина, Греція, Естонія, Грузія, Сербія та Бельгія, повідомляє Новое время.

В рамках першого півфіналу престижного музичного конкурсу, відбувся виступ учасників з 16 країн. На сцені арени Вінер Штадтхалле виступали представники Албанії, Вірменії, Білорусі, Бельгії, Данії, Естонії, Македонії, Фінляндії, Грузії, Греції, Угорщини, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Нідерландів.

Конкурс відкрив українець Едуард Романюта, який представляє Молдову.

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Нагадаємо, в Україні пісенний конкурс Євробачення 2015 транслює Перший національний канал, який покаже два півфінали, а також багатогодинне фінальне шоу.

Другий півфінал Євробачення пройде в четвер, 21 травня, в суботу, 23 травня відбудеться фінал, в ході якого визначиться переможець Міжнародного конкурсу.