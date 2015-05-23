Перша національна платіжна картка Росії називатиметься "Мир". Такі результати конкурсу на кращі назву та логотип, повідомляється на сайті Національної системи платіжних карт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Переміг учасник з Удмуртії, йому дістанеться головний приз.

Спеціальний приз вручать фіналісту з Самарської області, який запропонував назву "Сокіл".

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З прийняттям закону про створення в Росії національної платіжної системи всі міжнародні платіжні системи повинні були до 31 березня 2015 року передати НСПК обробку транзакцій за картками всередині Російської Федерації.

Як раніше повідомлялося, станом на 12 травня в електронному голосуванні лідирував дизайн карти під назвою "Імперія" з логотипом у вигляді трьох золотих куполів.