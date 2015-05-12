Першу загальнонаціональну платіжну картку Росії можуть назвати "Імперією"

Перша загальнонаціональна платіжна картка Росії може отримати назву "Імперія", свідчать попередні дані електронного голосування на сайті Національної системи платіжних карт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За карту під назвою "Імперія" з логотипом у вигляді трьох золотих куполів проголосував 41% користувачів. На другому місці - карта під назвою "Батьківщина" (8%), за нею йде "Комета" (7%).

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Згідно з умовами конкурсу, назва першої загальнонаціональної платіжної картки повинна мати "милозвучну словоформу", бути такою, що легко запам'ятовується, вимовляється і читається.

Крім того, у назві не повинні використовуватися англіцизми та запозичені слова. Голосування на сайті НСПК триватиме до 22 травня 2015 року.