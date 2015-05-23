Пісня про мир від виконавиці з РФ на Євробаченні викликає в Європи огиду - американська журналістка

Якщо дипломатія і санкції не працюють, Європа завжди може продемонструвати своє ставлення за допомогою балів на музичному конкурсі

«В інший час і на іншому музичному конкурсі Поліна Гагаріна зі своєю баладою «Мільйон голосів» була би фавориткою та ймовірним кандидатом на перемогу», - пише у колонці для Washington Post американська журналістка Карун Демір'ян, передає "Новое время".

Але, коли представниця Росії на цьогорічному Євробаченні співає про об'єднання, мир та гармонію, це викликає у Європи огиду. Особливо після того, як європейці весь минулий рік дивилися репортажі про бої між українськими урядовими військами і сепаратистами, яких підтримує Росія, зазначає автор.

Читайте такожБукмекери назвали претендентів на перемогу в Євробаченні-2015

Навіть якщо дипломатія і санкції проти Росії не працюють, Європа завжди може продемонструвати своє ставлення за допомогою балів на щорічному вокальному конкурсі. Голосування по країнах найчастіше визначається історичними і геополітичними уподобаннями людей в тій чи іншій країні.

Ледь Гагаріна заспівала перші два рядки пісні під час півфіналу, глядачі у залі підняли перед телекамерами райдужні прапори на знак протесту проти політики Росії, спрямованої проти представників ЛГБТ-спільноти.

Читайте такожОрганізатори Євробачення вразили яскравим світловим шоу

Західні країни критикують гомофобну політику Росії, де нещодавно були прийняті закони, що забороняють «пропаганду гомосексуалізму». Соцопитування показали, що 84% росіян виступають проти нетрадиційних шлюбів.

Це питання, пише журналістка, особливо важливе для цьогорічного "Євробачення", яке проходить в Австрії завдяки перемозі минулого року дрег-квін Кончіти Вурст – сценічного образу відкритого гея Тома Нойвірта. Російський президент Володимир Путін після закінчення конкурсу назвав Вурст «гидотою».

Багато користувачів соціальних мереж критикували політику Росії щодо України. Але цього року антиросійські протести на Євробаченні були набагато стриманішими, ніж минулого, коли російський представник був обсвистаний натовпом.

Як відомо, у 2014 році Україна фінішувала на шостому місці, обійшовши Росію всього на одну сходинку. Але цього року, як сказав один репортер, Україна не бере участь у конкурсі зі зрозумілих причин. «Російська пісня – це час нагадати, що Україна не бере участі в Євробаченні-2015, тому що країна в даний момент бореться із вторгненням», - написав у своєму акаунті в Twitter американський журналіст Бен Ротенберг.