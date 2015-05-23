Ірландці підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Міністр з питань гендерного рівноправ'я у суспільстві Аодан о'Ріордан у суботу, 23 травня, висловив упевненість у тому, що прихильники легалізації набрали переконливу більшість, передає Німецька хвиля.

Навіть у регіонах, де традиційно не поширені ліберальні погляди, переважна більшість населення проголосувала "за". Остаточні результати, як очікуються, стануть відомі ввечері у суботу, 23 травня.

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Тим часом противники такої ініціативи вже визнали поразку. Прихильники одностатевих шлюбів отримали "справді вражаючу перемогу", заявив директор католицького інституту Iona та лідер кампанії проти гей-шлюбів Дейвід Квін, повідомляє dpa. Раніше одностатеві пари мали можливість, як, приміром, у Німеччині, лише зареєструвати стосунки партнерів, які проживають разом. Утім, така форма не забезпечувала цим подружжям ті ж самі права, які мають сім'ї.

Уряд Ірландії неодноразово висловлювався на користь гей-шлюбів.

"Це видатний день для Ірландії", - заявив міністр охорони здоров'я Лео Варадкар. У січні чиновник публічно заявив про свою гомосексуальність.

"Для мене особисто це не просто референдум, а соціальна революція", - зазначив він і додав, що в Дубліні близько 70 відсотків виборців висловилися за легалізацію гей-шлюбів. Таку можливість підтримали і в більшості інших регіонів країни. До 1993 року одностатеві шлюби в Ірландії були заборонені.

Ірландія стала першою країною у світі, де таке рішення ухвалюється за результатами всенародного голосування. Більшість населення сповідує католицьку віру. Своєю чергою, католицька церква категорично відкидає узаконення гей-шлюбів.