Євробачення-2014: перемогла Австрія, Україна - на 6 місці

У цьогорічному Євробаченні перемогла конкурсантка від Австрії (Кончіта Вурст), отримавши 290 балів. На другому місці - Нідерланди, на третьому - Швеція.

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Україна посіла 6 місце, Росія - 7 місце.

Слід зазначити, що від Росії українка Марія Яремчук отримала 7 балів. Максимальні 12 балів росіяни віддали білоруському конкурсанту на прізвисько Тео.

У свою чергу, Україна віддала російським сестрам-близнючкам Толмачовим 4 бали. Найбільше балів українці дали Австрії (8 балів), Вірменії (10 балів) та Швеції (12 балів).

Цікаво, що Вірменія не дала Україні жодних балів. Білорусь дала Україні 8 балів, Росії - 12 балів.

Фотогалерея "Фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2014"

Нагадаємо, всього за перемогу у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2014 змагалися представники 26 країн.

Конкурсанти виходили на сцену в такому порядку: Україна, Білорусь, Азербайджан, Ісландія, Норвегія, Румунія, Вірменія, Чорногорія, Польща, Греція, Австрія, Німеччина, Швеція, Франція, Росія, Італія, Словенія, Фінляндія, Іспанія, Швейцарія, Угорщина, Мальта, Данія, Нідерланди, Сан-Марино і Великобританія.