Росія склала список "нев'їзних" європейських політиків - ЗМІ

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело, щоб уникнути несподіванок на кордоні, дізнатися про те, чи включено ім'я в список, можна перед поїздкою до Росії в посольстві або консульстві.

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"За дорученням міністерства закордонних справ взимку посольства РФ у країнах, які запровадили рестриктивні заходи щодо РФ, склали свої списки громадян, які проводять антиросійську політику, спрямовану на погіршення стосунків між Росією і ЄС, або підозрюються у причетності до корупційної чи іншої протиправної діяльності. Включення кожного прізвища обґрунтовано", — йдеться в повідомленні.

Кількість іноземних громадян, що потрапили в чорний список, дипломат не назвав, зазначивши, що практично в кожній європейській країні вони є.

"Європейський союз був повідомлений про такий список. Деяких європейців раніше вже не пустили на територію Росії", - повідомило дипломатичне джерело.

Напередодні, російські прикордонники відмовили у в'їзді на територію РФ депутату Бундестагу, експерт фракції ХДС/ХСС з зовнішньої політики Карла-Георга Вельманна.

Вельманн розповів журналістам, що відбув до Москви на запрошення для участі в переговорах щодо майбутнього України, де мала б особливо йти мова про залучення Росії". Однак, за його словами, після прибуття в аеропорт Москва-Шереметьєво йому було відмовлено у в'їзді в Росію та проінформовано про заборону на в'їзд на територію РФ до 2019-го року. Однопартієць канцлера ФРН Ангели Меркель був змушений повернутися в Берлін найближчим авіарейсом.