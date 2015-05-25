У Росію не пустили депутата Бундестагу Вельманна, який очолює Німецько-українську парламентську групу

Про це у понеділок, 25 травня, повідомляє українська служба Німецької хвилі з посиланням на AFP, яка цитує заяву самого політика газеті Berliner Kurier. AFP нагадує, що політик також очолює Німецько-українську парламентську групу у Бундестазі.

Вельманн розповів журналістам, що відбув до Москви за запрошенням в участі у "переговорах щодо майбутнього України, де мало б особливо йтися про залучення Росії". Однак, за його словами, після прибуття до аеропорту Москва-Шереметьєво йому було відмовлено у в'їзді до Росії та поінформовано про заборону на в'їзд на територію РФ до 2019-го року. Однопартієць канцлерки ФРН Анґели Меркель мусив повернутися до Берліна найближчим авіарейсом. "Я не розумію таких дій і не можу це ніяк пояснити", - прокоментував Вельманн. Повідомляється, що посол ФРН у Росії вже висловив офіційний протест МЗС РФ.

Читайте такожНімеччина заборонила путінським "Нічним вовкам" в'їзд на свою територіюЯк повідомляє інформагенція AFP, в Москві Вельманн мав провести переговори з головою комітету у закордонних справах Ради Федерації Костянтином Косачевим, який, зі слів німецького депутата, заздалегідь підтвердив запрошення.