Екс-прем'єра Росії можуть звинуватити в сепаратизмі за слова про повернення Криму до складу України

Про це пишуть «Известия».

«Депутат... просить провести перевірку заяв колишнього прем'єр-міністра країни Михайла Касьянова деяким іноземним ЗМІ — екс-прем'єр висловився за необхідність повернення Криму до складу України. На думку парламентаря, слова Касьянова підпадають під дію ч. 2 ст. 280.1 КК РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ», яка загрожує 5 роками позбавлення волі», - повідомили у виданні.

Читайте такожКолишній російський прем'єр закликав Захід посилити санкції проти РФ

Зазначається, що в середині травня Федоров вже відправив звернення в слідчий комітет РФ, в якому просив слідчі органи провести перевірку дій Касьянова під час його перебування у США, де опозиціонер передав представникам американського конгресу список з восьми неугодних йому російських журналістів і політиків, щодо яких запропонував ввести санкції.

«В КК РФ є конкретна стаття, що регламентує відповідальність за сепаратистські висловлювання. За його візит до Вашингтона і консультування ворога ми вже направили звернення в органи, тепер спрямуємо додаткове звернення з проханням розглянути нові деталі його діяльності. Слова про необхідність повернути Крим — це кримінал у чистому вигляді», -вважає Федоров.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.