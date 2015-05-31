МЗС Італії хоче, щоб Росія прояснила критерії формування списку "нев'їзних"

19:31, 31 травня 2015
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Італія хоче прояснити критерії формування списку європейських громадян, яким обмежено в'їзд у Росію.

италия / Flickr, Ed Yourdon

Про це з посиланням на МЗС республіки повідомляє ТАСС.

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"Абсолютно незрозумілі і нез'ясовні причини і критерії, виходячи з яких складався чорний список. Отже, це перешкоджає відновленню діалогу між ЄС і Росією, за який завжди послідовно виступала Італія", - вважає зовнішньополітичне відомство.

Як повідомляв УНІАН, раніше Москва передала до посольства держав-членів ЄС список "нев'їзних" в країну політиків. У нього входять 89 осіб, зокрема, лідер лібералів в Європарламенті.

Нагадаємо, днями в Росію не пустили депутата Бундестагу, керівника групи міжпарламентського співробітництва з Україною Карла-Георга Вельманна.

Повний список європейських політиків, яким заборонено в'їзд на територію РФ, опублікувала Національна телерадіомовна компанія Фінляндії. Російський МЗС автентичність списків поки не підтвердив.

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