Опитування: 30% росіян за участь бойовиків з Донбасу в російській політиці

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-Центру", результати якого є в розпорядженні УНІАН.

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Відповідаючи на питання, "як ви б поставилися до того, щоб колишні або нинішні керівники Донецької та Луганської народних республік" брали участь у російській політиці, 7% респондентів відповіли – "точно позитивно", 22% - "швидше позитивно", 27% - "скоріше негативно", 16% - "точно негативно". 29% - вагалися з відповіддю.

При цьому 27% опитаних повідомили, що знають, хто такий російський терорист, колишній командувач бойовиками так званої "ДНР" Ігор Стрєлков, 73% - відповіли негативно.

Крім того, як показало опитування, 8% респондентів ставляться до Стрєлкова із захопленням, 21% - з симпатією, 26% - не можуть сказати про нього "нічого поганого", ще у 26% опитаних ставлення до Стрєлкова "нейтральне, байдуже", у 4% - "насторожене, вичікувальне", 3% опитаних не можуть сказати про Стрєлкова "нічого хорошого" і 1% відчувають антипатію. Вагалися з відповіддю 12%.

Опитування проведено 22-25 травня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 800 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 4,1%.