Кожен третій росіянин впевнений у перемозі Росії над НАТО в разі війни - опитування

Ще один страх, який актуалізувався серед російського населення останнім часом, – це можливість військового вторгнення США (так думає кожен третій росіянин, який відчуває загрозу).

Про це йдеться в дослідженні Левада-Центру.

Незважаючи на підйом зовнішньої ксенофобії стосовно країн Заходу, для кожного другого опитаного можливий сценарій війни між Росією і країнами НАТО є небажаним, тому що «в такій війні не може бути переможців».

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Разом з тим кожен третій впевнений, що Росія перемогла б. Велика частина росіян вважає, що «мілітаризація» російського суспільства носить вимушений, оборонний характер, тому готовність політичним керівництвом Росії використовувати першим ядерну зброю здається малоймовірним 42% респондентів.

Проте в цілому заява Путіна про готовність застосувати ядерну зброю викликає досить серйозний страх серед населення.