Стрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІ

Про це він заявив в інтерв'ю сербському тижневику «Печат», передає Острів.

«Сурков дійсно модератор тієї ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній момент. А маємо ми триваючу війну, яка поступово перетворює Донбас на випалену пустелю. У цьому, безсумнівно, є його вина, бо саме він керував переговорним процесом», - сказав Гіркін.

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У той же час, на думку Стрєлкова, «Владислав Сурков свідомо саботує розпорядження президента Росії і свідомо ставить Новоросію під удар».

Також, Ігор Гіркін звинуватив Кремль у своєму усуненні з керівництва "ДНР" і в черговий раз підтвердив участь Росії у війні на Донбасі.

«Не можу сказати, що я пішов добровільно - мені пригрозили тим, що припиняться поставки з Росії, а без поставок воювати неможливо», - заявив Стрєлков.