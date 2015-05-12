Великобританія виступила проти мігрантських квот ЄС

За словами міністра внутрішніх справ Терези Мей, у разі прийняття цієї ініціативи, кількість мігрантів у країні зросте вдвічі – до 60 тис. осіб, повідомляє "Новое время" з посиланням на The Daily Express. У зв'язку з цим Тереза Мей має намір блокувати цю ініціативу.

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Ця тема може стати першою серйозною кризою у відносинах Євросоюзу та нового уряду Великобританії, відзначає видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що перемога на парламентських виборах дала йому мандат на перегляд відносин з Євросоюзом. Одним з передвиборних обіцянок Девіда Кемерона було проведення референдуму в 2017 році по питанню виходу з ЄС.

Як повідомлялося, ЄС приймає заходи для вирішення критичної ситуації з мігрантами, які масово гинуть у Середземному морі на шляху до Європи. Глава Європарламенту Мартін Шульц для вирішення проблеми запропонував ввести новий статус біженців і встановити квоти на їх розподіл між країнами ЄС.