Великобританія виступила проти мігрантських квот ЄС
Міністерство внутрішніх справ Великобританії висловило незгоду з пропозицією голови Європарламенту про введення квот на розподіл мігрантів серед країн ЄС.
За словами міністра внутрішніх справ Терези Мей, у разі прийняття цієї ініціативи, кількість мігрантів у країні зросте вдвічі – до 60 тис. осіб, повідомляє "Новое время" з посиланням на The Daily Express. У зв'язку з цим Тереза Мей має намір блокувати цю ініціативу.
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Ця тема може стати першою серйозною кризою у відносинах Євросоюзу та нового уряду Великобританії, відзначає видання.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що перемога на парламентських виборах дала йому мандат на перегляд відносин з Євросоюзом. Одним з передвиборних обіцянок Девіда Кемерона було проведення референдуму в 2017 році по питанню виходу з ЄС.
Як повідомлялося, ЄС приймає заходи для вирішення критичної ситуації з мігрантами, які масово гинуть у Середземному морі на шляху до Європи. Глава Європарламенту Мартін Шульц для вирішення проблеми запропонував ввести новий статус біженців і встановити квоти на їх розподіл між країнами ЄС.