Палата представників США залишила в силі заборону на авіасполучення з Кубою

Як зазначає Бі-бі-сі, контрольована республіканцями нижня палата конгресу винесла рішення не відновлювати регулярні авіарейси на Кубу, незважаючи на поліпшення відносин між двома країнами в останні місяці.

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У січні в Гавані пройшли перші за 35 років переговори на високому рівні між США та Кубою.

Перед початком переговорів президент Барак Обама закликав конгрес використовувати цю можливість для припинення американського торгового ембарго проти Куби.