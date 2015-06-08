Обвинувачених у вбивстві Нємцова затримали за наведенням з ресторану - ЗМІ

Анзор Губашев, який полетів в Інгушетію незабаром після вбивства Бориса Нємцова, був там затриманий 7 березня та одразу доставлений до Москви разом із Зауром Дадаєвим, передає "КоммерсантЪ".

Як повідомляється, увечері 7 березня двоюрідні брати Губашев і Дадаєв дали слідству схожі свідчення про те, що їх обурило розтиражована в інтернеті думка Бориса Нємцова про публікації карикатур на пророка Мухаммеда, тому політику вирішили помститися. Тому разом з товаришем зі служби Заура Дадаєва Бесланом Шавановим вони встановили домашню і службову адреси Бориса Нємцова, почали стежити за ним, а ввечері 28 лютого вбили опозиціонера на Великому Москворецькому мосту.

При цьому Заур Дадаєв заявив, що стріляв у політика, а Анзор Губашев стверджує, що підвозив і відвозив кілера з місця злочину. Беслан Шаванов під час затримання загинув від вибуху власної гранати.

Як свідчать дані видання, викладену братами версію правоохоронці знали ще до затримки чеченців. Обізнаність слідства і дозволила швидко затримати всіх майбутніх обвинувачених.

У свою чергу джерело видання розповіло, що фігуранти кримінальної справи займалися в Москві надання колекторських послуг. У лютому вони намагалися врегулювати фінансовий конфлікт, що виник у зв'язку з відкликанням ліцензії в одного з московських банків. Інтереси власника збанкрутілого банку представляли інші фахівці з боргів. Зустрічі переговірників відбувалися у відомому московському ресторані, постійна присутність там людей з бородами і в тренувальних костюмах нервувала охорону, і врешті-решт за чеченцями встановили аудіо- та відеоспостереження.

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Після вбивства Бориса Нємцова, як вважає джерело, версію про помсту за позицію в історії з карикатурами учасникам розслідування спочатку виклав близький до чеченських колекторів агент. Він же порекомендував поліцейським вилучити відеозаписи з ресторану і за допомогою них визначити і затримати майбутніх обвинувачених.

Повідомляється, що завдяки цим записам у справі, окрім зізнань Дадаєва і Губашева, з'явилися Темирлан Эскерханов, Шадід Губашев і Хамзат Бахаєв. Ще трьом колекторам, також засвіченим на відеозйомці, слідство не стало висувати звинувачення.

Раніше УНІАН повідомляв, що в кінці лютого російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи подію, зазначив, що: "це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і має виключно провокаційний характер".