Путін назвав вбивство Нємцова замовним та взяв під особистий контроль розслідування

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Путін зазначив, що це жорстоке вбивство має всі ознаки замовного і має виключно провокаційний характер",- зазначив Пєсков.

За його словами, "глава держави доручив керівникам Слідчого комітету РФ, МВС і ФСБ створити слідчу групу і тримати хід розслідування цього злочину під особистим контролем".

"Президент РФ висловлює глибокі співчуття рідним і близьким трагічно загиблого Бориса Нємцова",- сказав Пєсков.

Російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов сьогодні вночі був застрелений в центрі Москви, повідомили в правоохоронних органах столиці. За словами співрозмовника, "невідомий застрелив Бориса Нємцова у центрі Москви на Василівському узвозі чотирма пострілами з пістолета".