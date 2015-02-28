МВС РФ: є свідки вбивства Нємцова в Москві

Подробиці не розкриваються, повідомляє РИА Новости

"Свідки також є, але все це в інтересах слідства в даний момент не розголошується", - сказала офіційний представник МВС Олена Алексєєва в ефірі "Росії 24".

Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.